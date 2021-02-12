İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Balıkesir’de 2019 yılı Temmuz ayında çocuğunu dövdüğü iddiasıyla Zafer Yılmaz’ı öldüren Yücel Arslan’ın suç ortağı olan Erecek Muhtarı Nevzat Dinmez de bu davadan 15 yıl hüküm giydi.

Balıkesir'de 2019 yılı Temmuz ayında çocuğunu dövdüğü iddiasıyla Zafer Yılmaz'ı öldüren Yücel Arslan'ın suç ortağı olan Erecek Muhtarı Nevzat Dinmez de bu davadan 15 yıl hüküm giydi.


2 yıl önce çocuğunu dövdüğü iddiasıyla Manyas Maltepe Mahallesinde bulunan bir büfeden çıkıp, bacanağının kullandığı araca binmek üzereyken mahallesinden Zafer Yılmaz'ı öldüren Yücel Arslan'ın olay anında yanında bulunan ve son seçimlerde mahallesinden muhtar seçilen Nevzat Dinmez de Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "planlayarak adam öldürmek ve delilleri karartmak" suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Muhtar, jandarma tarafından evinden alınarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.