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Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Manyas’ın en genç muhtarı olma unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Selahattin Örzenek mahallesinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Manyas'ın en genç muhtarı olma unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Selahattin Örzenek mahallesinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.


Manyas'ın kırsal Değirmenboğazı Muhtarı Selahattin Örzenek mahallesinin girişinin her iki yanına mahallenin gençleriyle birlikte yüzü aşkın fidan dikti. Manyas Kaymakamlığı ve Orman İşletme Şefliği aracılığıyla Balıkesir Orman fidanlığından temin ettiği ıhlamur, ceviz, manolya fidanlarını köyün girişine eken ve çevresini hayvanlardan korumak için telle çeviren genç muhtar Örzenek “Mahallemiz adından anlaşılacağı gibi doğası gayet güzel, biz girişi de yeşillendirmek istedik, bize fidan teminin de destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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