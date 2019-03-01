Muhtarın ölüm sebebi esrarını koruyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen acı olayın sebebi esrarını korurken, kadın muhtarın yanına çağırdığı iddia edilen kişi gizlice çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında muhtar Nuray Günaçar'ın H.G.'yi saat 17.00 sıralarında Kızılkeçili Mahallesi'nde zeytinlik alana çağırdığı ileri sürülürken, olay yerine muhtar Nuray Günaçar'ın 10 AAB 105 plakalı araçla, H.G. isimli şahsın ise 59 FA 550 plakalı aracı ile geldiği öğrenildi.

Zeytinlik arasında buluşan muhtar Nuray Günaçar ile H.G.'nin burada tartıştıkları belirtilirken, olayın 23.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Bu süre zarfında Günaçar'ın seçimler ile ilgili sıkıntıları olduğunu H.G. isimli şahsa anlattığı ve 6 saatlik süre içinde 2-3 kez beylik tabancası ile kadın muhtarın intihara teşebbüs ettiği fakat bu eylemlerini H.G.'nin engellediği iddia edildi.

Ancak H.G.'nin muhtarın yanından ayrıldığı sırada Günaçar'ın H.G.'yi aracına çağırdığı, bu sırada boynuna dayadığı ruhsatlı silahla ateş ettiği, H.G.'nin muhtara araçta ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdiği ileri sürüldü. Öte yandan, olayla ilgili H.G.'nin jandarma tarafından gizli şekilde adliyeye sevk edilerek, tutuklandığı öğrenildi.