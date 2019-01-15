Muhtarlar Başkan Avcı'yı ziyaret etti

Altıeylül ilçesinde bulunan mahalle muhtarları Başkan Hasan Avcı'yı ziyaret etti. Muhtarlar kamuoyunda çıkan imza olayının yanlış aktarıldığını beyan ettiler. Başkan Avcı, konu ile ilgili maruzatlarını dile getirmek isteyen muhtarlara “İsterseniz bu sayfayı kapatalım. Siyaset insanlıktan öte bir şey değildir. Siyaset yapacağız derken insanları kırmak doğru değildir” dedi.

Bir sosyal medya mecrasında yapılan olumsuz bir habere konu olan Altıeylül Muhtarları açıklama ve bilgilendirme amacıyla Başkan Avcı'yı makamında ziyaret etti. Muhtarların, yapılan haberin ayrıntısını ve maruzatlarını anlatmaları üzerine konuşan Başkan Avcı ‘Herkesin demokratik hakkıdır, isteyen istediğini destekler‘ derken sözlerine şu şekilde devam etti. “Belediye Başkanları muhtarları, muhtarlar da belediye başkanlarını seçme hakkına sahip değil. Vatandaşımız, milletimiz kimi seçerse milletin temsilcileri olarak hep beraber gayret ederiz. Muhtarlar demokrasinin temel taşları. Onlar görüş beyan edebilir. O görüşler yanlış yere çekilebilir. 94 muhtarımız var, 94'ünü de Allah için seviyoruz. Milletimize, memleketimize hizmet için arada aracı olarak görüyoruz. Her sorunu halledemiyoruz ama iyi niyetle birlik ve beraberlik içinde bir yıldır çalışıyoruz. Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var. Sizler aday oluyorsunuz, karşınızda da adaylar olacak. Bizim partimizin adayları, diğer partilerin adayları olacak. 180 bine yaklaşan nüfusu ile Altıeylül'de yaşayan vatandaşlarımız kimi seçerse Belediye Başkanı o olacak. Mahalleli kimi seçerse muhtar da o olacak. Kimse belediye başkanı olarak dünyaya gelmedi, kimse muhtar olarak dünyaya gelmedi. Yarın bir başkası muhtar olduğunda, Belediye Başkanı olduğunda onun etrafında kenetlenerek hizmet etmeye devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.

Başkan Avcı, “Kirli siyaset yapılıyor”

Son zamanlarda kirli siyaset yapıldığının altını çizen Başkan Avcı, siyaset yüzünden insanların birbirini yıprattığını dile getirdi. Başkan Hasan Avcı; “Biraz önce Mesut Eray buradaydı. Biz onunla da hasbihal ettik, helalleştik. Bunlara takılmaya gerek yok. Mesut Eray da Altıeylül'e hizmet için adaydır. Allah ona nasip ederse biz onun etrafında kenetlenerek hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz. İnsanları tenkit etmemizin bir anlamı yok. Cumhurbaşkanımız kimi aday gösterirse o adayla kazanarak yolumuza devam edip ilçemizi uçura cağımıza inanıyorum” dedi.

Muhtarların atılan imzalar hakkında açıklama yapmak istemeleri üzerine, isterseniz artık bu konuyu kapatalım, siyaset insanlıktan öte bir şey değildir. Ziyaret sonunda söz alan muhtarlar ise; ‘Aday belirlemek bizim görevimiz değil. Böyle bir habere konu olduğumuz ve yanlış anlaşıldığımız için üzüntü duyuyoruz' dediler