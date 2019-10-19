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Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar günü Manyas’ta törenlerle kutlandı.

Muhtarlar günü Manyas'ta törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlama da Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kabadayı Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasında dernek başkanı Mustafa Kabadayı “ Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz” dedi. Tören Belediye Başkanı Tancan Barcin'in muhtarlara verdiği yemek ile sona erdi.

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