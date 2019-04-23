Erdek Kaymakamlığı yerel seçimlerde mahalle muhtarı seçilen muhtarlara “Hizmet İçi Eğitim” semineri düzenledi

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra düzenlenen toplantıyla seçilen mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantının devamında İçişleri Bakanlığı emirleri doğrultusunda 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Mahalli İdareler Seçimlerinde seçimi kazanan muhtarları kutladı. Mevzuatla ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Kaymakam Çalık, seçimin artık bittiğini, muhtarların tüm mahalle halkını kucaklamaları gerektiğini, Kaymakamlık kapısının tüm mahalle muhtarları ve halka açık olduğunu belirterek muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Tüfek, tarafından hazırlanan ve sunumu yapılan hizmet içi eğitim seminerine tüm mahalle muhtarları katılırken, seminerin yanı sıra mahallelerle ilgili sorunlar dile getirilirken, ilgili kurum amirlerince yapılabilecek işlemler ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.