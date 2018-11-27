Muhtarlarla ilçe asayişi masaya yatırıldı

İskele Mahallesinde yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım ile Burhaniye Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce katıldı.

Öncelikli olarak huzur ve asayiş hususlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Kaymakam Hüseyin Öner muhtarların dile getirdiği hususları not alırken, daha sık bir araya geleceklerini kaydetti. Öner, “Kurumlar nezdinde sorunların takipçisiyiz. Genel olarak kamu hizmetlerinin kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere memnuniyet değerlendirmesini yaptık. Kamu hizmetlerinin sunumunda etkin, verimli ve başarılı olunabilmesi için muhtarlarımız en önemli paydaşlarımızdır. Mahalle muhtarlarımızla senede en az 3-4 kere düzenli olarak buluşacağız. Muhtarlarımıza katılımları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı yemek ikramı ile sona erdi.