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Mülki idare amirlerine veda yemeği

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak görev yerleri değişen mülki idare amirlerine veda yemeği verdi.


Mülki İdare Amirleri atamasıyla görev yeri değişen Vali Yardımcısı Bayramali Köse,Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık,Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz,Gömeç Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz ve Bigadiç Kaymakam Vekili Mehmet Ali Uzun onuruna Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi.


Yeni Öğretmenevi Sera Restoran'da gerçekleşen yemeğe, Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları eşleri ile birlikte katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan Vali Şıldak, Mülki İdare Amirleri ile beraber görev yapmaktan, onları tanımaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek “Siz değerli meslektaşlarıma Balıkesir'de yaptığınız başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinizde üstün başarılar diliyorum” dedi. Samimi bir ortamda gerçekleşen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı.

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