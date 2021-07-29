Mülkiye Müfettişleri Ayvalık'ta buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vali Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2021 Yılı İnceleme-Araştırma Çalışmaları Programının açılış törenine katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergün, yönetim ve denetimin birbirinden ayrılmayacak kavramlar olduğunu ifade etti. Köklü bir kurum olan Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, teftiş ve inceleme-araştırma görevlerini gerçekleştirmesiyle, yönetimin çalışmalarında hedefine ulaşıp ulaşamadığını belirlenmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Açılış töreninde konuşan Vali Şıldak Mülkiyet Teftiş Kurulu'nun mevcudiyeti, yapısı ve karakteri bakımından Türk idare sistemindeki önemine vurgu yaptı. Mülkiye Teftiş Kurulu'nun 11 yıl boyunca mensubu olduğunu ve bundan onur duyduğunu ifade eden Şıldak, 'Bu köklü kuruluş, İçişleri Bakanlığı'na katkı sağlamakla kalmıyor, bütün Türk idare sisteminin farklı yönlerini destekleyen çalışmalarıyla her zaman gözde bir kuruluş olarak idari açıdan sistemimizde mevcudiyetini koruyor. Zaman içindeki bütün gelişmeler gösterdi ki bu teşkilat temel bir ihtiyaçtır. Yaptığı çalışmalarla sadece Bakanlığımız teşkilatlarını desteklemekle kalmıyor, teftiş- rehberlik görevlerinin dışında inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerini de en iyi şekilde yerine getirerek, başka kurum ve kuruluşlara, başka bakanlıklara hem yaptığı çalışmalarla hem de insan gücüyle katkı sağlıyor. Bu açıdan Kurulun kurumsal yapısının ve geleneklerinin bu köklü haliyle bu tür çalışmalarla ve seminerlerle daha da pekiştiğini, sosyal ve kurumsal yönden güç kazandığını ifade etmek istiyorum."şeklinde konuştu. Teftiş Kurulu'nu bir okul olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Vali Şıldak, idari hayatında katkılarını ve kazanımlarını her zaman kullandığını ifade etti.

Ayvalık Vilayetler Evi Otelde bir hafta sürecek olan toplantıların açılış törenine Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergün, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Çalgan, Hüseyin Kök, Dr. Yavuz Selim Akkoç, Hüseyin Nail Atay ve Abdulmutalip Aksoy, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Sadun Özdemir, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Tolga Serbest, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut Keçeci, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin ve Mülkiye Müfettişleri katıldı.