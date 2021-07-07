Muratpaşa Belediyesi'nin temiz çevre rekoru

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi 6. kez üst üste ödüle layık görülerek bu alanda rekora imza attı.

“En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme” ödülünü üst üste 6. Kez almaya hak kazanan Muratpaşa Belediyesi bu alanda en çok ödül alan kurum olarak bir rekora imza attı. Ayvalık ilçesinde düzenlenen törende ödül Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a takdim edildi.

Başkan Uysal, TÜRÇEV yetkililerine teşekkür etti, “6. Kez En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme ödülünü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü Muratpaşa'lı tüm komşularımız adına alıyorum. Emeği olan, katkı koyan herekse çok teşekkürler” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ile birlikte ödüle layık görülen Antalya Büyükşehir, Ayvalık, Fethiye, Kuşadası ve Alanya belediyelerine, ödülleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ki Paşa Limanı Plajında gerçekleştirilen Mavi Bayrak ödül törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının temsilcileri, sahil güvenlik komutanlığı, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Deniz Turizmi Birliği, Mavi Bayrak ulusal jüri üyeleri, mavi bayrağı taşıyan ve taşıyacak olan tesis yöneticileri ve TÜRÇEV yöneticileri katıldı.

Törende, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' plaketlerini almak üzere Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Fethiye Belediyesi Başkanı Alim Karaca, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu da hazır bulundu.

En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çevre Danışmanı Lokman Atasoy verildi.

Konuşmaların ardından, 2021 yılında ülkemizde otel, marina, yat ve turizm teknelerinde dalgalanacak “Mavi Bayraklı Tesisleri” temsilen “Mavi Bayrak” alan tesisler adına göndere Mavi Bayrak çekildi. Törene ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a teşekkür plaketi verildi.

Ülkemizde Mavi Bayrak 2020 yılında 486 plaj, 22 marina ve 7 yatta dalgalanırken, bu yıl 519 plajda, 22 marinada, 6 yatta ve 10 turizm teknesinde dalgalanıyor. Türkiye dünyada, 'Mavi Bayrak'lı plaj sıralamasında 614 plajı bulunan İspanya ve 545 plajı bulunan Yunanistan'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.