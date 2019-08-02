İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, “Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları” adlı söyleşi Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, “Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları” adlı söyleşi Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Mavi Marmara'da yaralı kurtulan araştırmacı yazar Elazığlı Muharrem Güneş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında, Mavi Marmara yolculuğunda yaşanan olaylar, Mescidi Aksa nerede, Müslümanlar için önemi, İsrail askerlerin Müslümanların üzerine yaptığı baskılar gibi hususlardan bahsetti. Programa sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program ilk olarak Marmara Bölge birincisi Mushaf Zeki Mog, Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından şiirler, ilahiler okundu, toplantı, konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.