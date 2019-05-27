Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye'nin her yanındaki öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başladı. Bu eğitim ve öğretim yılında 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek olan Müzebüs'ün yeni durağı Balıkesir olacak.

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak amacıyla Koç Müzesi'nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başlayan Müzebüs, Balıkesir'de öğrencilerle buluşacak.

Müzebüs'ün Balıkesir turu, 27 Mayıs tarihinde Ayvalık ilçesinde Mecit Ataklı Ortaokulu ile başlayacak. Müzebüs, 14 Mayıs tarihinde yine Gerede ilçesinde Seyit Mitat Dayioğlu Ortaokulu'nu, 15 Mayıs Ayvalık ilçesinde sırasıyla 28 Mayıs tarihinde Cihan Yorgun Ortaokulu'nu, 29 Mayıs tarihinde 15 Eylül Ortaokulunu ve 30 Mayıs tarihinde Nuri Zarplı İlkokulu'nu ve Ortaokulu'nu ziyaret edecek. Son olarak Müzebüs, 31 Mayıs tarihinde Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu'na konuk olacak.

Yola çıktığı günden bu yana 2 bin 268 okulun 493 bin 468 öğrencisine ulaşan gezici müze, bu yıl da 30 ilde 130 okul ve 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz kış, köy kasaba demeden ilerleyen Müzebüs'te ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren 70 obje sergileniyor.

Bu objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs'ün ziyaret rotasında yer alan okullar milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor.