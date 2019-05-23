Müzik dinletilen çiçekler büyük gelişme gösterdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulunda düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarında öğrenciler, çok değişik çalışmalarını sergilerken, bir grup örgencide müziğin çiçekler üzerindeki etkisi üzerine çalıştı. 4 saksıya sardunya çiçeği diken öğrenciler, iki ay sureyle çiçeklerden birine, Klasik batı müziği, diğerine Tasavvuf müziği, bir başkasına da Hard rock müziği dinletirken dördüncü çiçeğe ise hiç müzik dinletilmedi. Klasik batı müziği dinleyen çiçek büyük gelişme sağlarken, onu Tasavvuf müziği dinleyen çiçek takip etti. Hard rock dinletilen çiçek ise biraz daha az gelişirken, hiç müzik dinletilmeyen çiçek ise çok cılız kaldı. 16 öğrenci, müziğin çiçekler üzerindeki etkisini ispatlamanın mutluluğunu yaşarken, öğretmen Füsun Acuner de öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerden Ayyüce Güven, “ Biz müziğin çiçekler üzerindeki etkisini görmek istedik. Bunun için 4 ayrı saksıya sardunya çiçeği diktik. Bunlardan üçüne iki ay süreyle müzik dinlettik. Bir tanesi ise müziksiz büyüdü. Aynı şartlarda baktığımız çiçeklerden, Klasik batı müziği dinletilen çiçek daha iyi gelişirken, onu Tasavvuf müziği dinletilen çiçek takip etti. Hart rock dinletilen çiçek ise ötekilere göre az gelişti. Müzik dinlemeyen çiçek ise çok cılız kaldı” dedi.

Elif Sude Yılmaz da, “ Biz müziğin çiçekler üzerindeki etkisini görme istedik. Bunun için sardunya çiçekleri diktik. Bunun için bir bahçıvandan yardım aldık. Müzik dinleyen çiçekler gelişti Müzik dinlemeyen çiçek ise gelişmedi” dedi. Öğretmen Füsun Acuner ise, “Okulumuzdaki Tübitak 4006 Bilim Fuarında öğrencilerimiz değişik çalışmalar yaptı. 16 öğrencimiz ise müziğin çiçekler üzerindeki etkisini çalıştı. Burada klasik batı müziği dinleyen çiçek en iyi gelişen çiçek oldu. Onu Tasavvuf müziği takip ederken, ondan sonra da Hard rock müzik dinleyen çiçek geldi. Müzik dinletilmeyen çiçek ise az gelişti. Çok keyifli bir çalışma oldu. Bütün öğrencilerimi kutluyorum” dedi.