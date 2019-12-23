Myles Mack, Düzce Belediyespor'a 43 sayı attı

Türkiye Basket Ligi takımlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı gard oyuncusu Myles Mack, hafta sonu oynanan Düzce Belediye müsabakasında rakip potalara 43 sayı attı. Mack, bu performansıyla Anadolu Efes'in Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta Shane Larkin'in 49 sayı üreterek tarihe geçtiği maçı hatırlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un bugüne kadar oynadığı 12 maçta bulduğu 976 sayının 286'sı Myles Mack'ten geldi. Mack, 1881 Düzce Belediyespor müsabakasında 43 sayı, 10 asist, 2 ribaunt ve 7 top çalma ile oynadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, TBL'de 16 takım içinde 20 puan ile 4. sırada yer alarak iddiasını sürdürüyor.