MYO öğrencileri ile ordatasyon eğitimi yapıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Manyas Meslek Yüksek Okulunun düzenlediği Manyas Belediye Atatürk Kültür Merkezinde ordatasyon eğitiminin moderatörlüğünü Manyas MYO Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl yaparken, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Celalettin Yanık yaptığı konuşma da 2015 yılında açılan Manyas MYO' nun ilk yıl 300 öğrenciye sahip olduğunu bugün ise bu rakamın bin 300'lere ulaştığını söylerken “Manyas ‘ta ki programlarımız gerçekten ülkemiz de istihdama açık alanlar, bu yönden öğrencilerimiz çok şanslılar, biz üniversite olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz ve 3+1 uygulaması ile üç dönem ders bir dönem ise öğrencilerimizin istedikleri yerde staj eğitimi uygulaması başlattık. İki yıl pandemi nedeniyle sizlerden uzak kaldık, şimdi bir aradayız. Etkileşime çok önem verin, göz göze gelin ki! Daha iyi dersleri anlamanız kolaylaşacaktır” dedi.