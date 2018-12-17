MYO öğrencileri süt ürünleri yapımının inceliklerini öğrendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm programı öğrencileri Manyas'ta özel bir süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundular.

Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel işletmeciliği bölümü 1.sınıf öğrencileri almakta oldukları Gıda Teknolojisi dersi kapsamında Manyas'taki özel bir işletmeye ait süt üretim tesislerine teknik gezi düzenlediler. Gıda Teknolojileri dersi öğretim görevlisi Özlem Aydoğdu Atasoy başkanlığında 25 kişilik öğrenci gurubu, üretim tesislerinde, işletmenin üretim sorumlusu Ersin Tufan Kaya'dan ilçeye özgü kelle peyniri ile, yoğurt, tereyağı konularında bilgi aldılar. Çiğ sütün fabrikaya girişinden, ürünlerin paketlenmesine kadar her birimi gezen ve bilgi alan öğrenciler daha sonra fabrikadan ayrıldılar. Öğretim Görevlisi Atasoy, gezinin amacının öğrencilerin gıda teknolojileri dersi kapsamında yer alan süt ve süt ürünleri teknolojisi konusunu uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.