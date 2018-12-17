İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MYO öğrencileri süt ürünleri yapımının inceliklerini öğrendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm programı öğrencileri Manyas’ta özel bir süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundular.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm programı öğrencileri Manyas'ta özel bir süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundular.


Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel işletmeciliği bölümü 1.sınıf öğrencileri almakta oldukları Gıda Teknolojisi dersi kapsamında Manyas'taki özel bir işletmeye ait süt üretim tesislerine teknik gezi düzenlediler. Gıda Teknolojileri dersi öğretim görevlisi Özlem Aydoğdu Atasoy başkanlığında 25 kişilik öğrenci gurubu, üretim tesislerinde, işletmenin üretim sorumlusu Ersin Tufan Kaya'dan ilçeye özgü kelle peyniri ile, yoğurt, tereyağı konularında bilgi aldılar. Çiğ sütün fabrikaya girişinden, ürünlerin paketlenmesine kadar her birimi gezen ve bilgi alan öğrenciler daha sonra fabrikadan ayrıldılar. Öğretim Görevlisi Atasoy, gezinin amacının öğrencilerin gıda teknolojileri dersi kapsamında yer alan süt ve süt ürünleri teknolojisi konusunu uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.