İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı Balıkesir'de gençleri bilgilendirdi.

Narkotik Eğitim Tır'ı Balıkesir'de TTM merkezinde vatandaşları ve öğrencileri uyuşturucuya karşı çeşitli görsel ve afişlerle uyarıyor. Tır Balıkesir'de 16 Ocak tarihine kadar açık kalacak. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Narkotik Tır'ında görevli narkotik polislerinden bilgi aldı. Vali Yazıcı tırı gezerken içeride bulunan öğrencilerden uyuşturucu hakkında öğrendikleri bilgileri öğrenci arkadaşları ile ailelerine de anlatmalarını rica etti. Vali Yazıcı, Narkotik polisinden bilgi aldıktan sonra Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a okullardaki öğrencileri Narkotik Eğitim Tır'ına gelmeleri hususunda talimat verdi. Vali Yazıcı, "Ülkenin problemini, gençliğin ve hepimizin problemi olan sigaradan başlayıp, uyuşturucuya kadar çok sayıda uyuşturucu var. Bizim amacımız, isteğimiz ve gayretimiz Balıkesir olarak, Tüm Türkiye de olduğu gibi. Çocukları, insanları, gençleri asla uyuşturucu ile buluşturmamak. Bunlarla tanıştırmamak lazım. Tabii bunu eğitimle yapmamız lazım. Öğreterek yapmamız lazım. Çocuğumuzu, gencimizi ikna ederek yapmamız lazım. Sadece yasak diyerek ne yazık ki bu iş halledilemiyor. Dolayısıyla bizde her manada okullarda öğretmenlerimizle, din görevlileri vasıtası ile, jandarma ve polislerimizle vasıtası ile dolayısıyla tüm kuruluşlarımızla çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda eğitmeye çalışıyoruz. Bu TIR'ın içersin de bu konuda neler yaşanacağı bütün ayrıntıları gösteriliyor. Ben bu bölgeye gelen tüm vatandaşlarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin burayı mutlaka görmelerini istiyorum. Basınımızdan da yardım istiyorum. Çünkü bilinçli bir gençlik bu konunun zararına kendisi karar vermiş gençlik, bu konuya asla taviz vermez" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı tır ziyareti sonrası ziyarete gelen gençlerin beraber fotoğraf çektirme ricasını kırmadı. Gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Narkotik Tır'ın açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daire müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.