Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde görev yapan narkotik köpeği 'Bath', uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de yol kontrolü yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Bath ile 2 otomobilde yaptıkları aramada 79 gram esrar maddesi ve aracın teyp bölmesine tepki vermesi üzerine 17 gram esrar maddesi ele geçirdi. Araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bir başka olayda ise, İ.K. isimli şahsın Altıeylül Bahçelievler Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada, Bath isimli Narkotik dedektör köpeğinin ikamette bulunan koltuk altına tepki vermesi üzerine 7 adet kilitli şeffaf poşet içerisinde toplam 6,11 gram skunk maddesi ile aynı oda içerisinde uyuşturucu madde satışında kullanılmak üzere 55 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların sorgusu devam ediyor.