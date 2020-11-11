Narkotik köpeği Nmak'tan uyuşturucuya bingo

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Bandırma NSM ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapma şüphesiyle hakkında soruşturma yürütülen B.K. adlı kişinin ikametinde ve müştemilatında mahkeme kararına istinaden narkotik köpeği Nmak ile arama yaptı. Yapılan aramada 738 gram esrar maddesi, 5 bidonda kurutulmuş 2 kilo 450 gram esrar, 1 adet içmeye hazır 1, 35 gram zıvana, 4.78 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan 3 adet bong şişesi olmak üzere toplamda 3 kilo 185 gram esrar maddesi ve 4,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. B.K isimli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.