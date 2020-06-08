Narkotik Polisi Edremit'te uyuşturucuya geçit vermiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğinin yaptığı operasyonda 25 kök toprağa ekilmiş ve 565 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda bir kişi göz altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Edremit Hamidiye Mahallesinde yaptığı çalışmada şüpheli V.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda 23 kök toprağa ekilmiş vaziyette hint keneviri bitkisi, 2 kök ayrı saksıya ekilmiş vaziyette hint keneviri bitkisi, kurutulmak üzere asılı vaziyette 565 Gr gelen Kubar Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

V. Ç. Emniyetteki sorgusunun ardında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.