Narlı'ya sağlık evi

Yapakçı, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, belediyeye ait binanın Narlı muhtarlığı tarafından düzenlenmesinin ardından, haftanın belirli günlerinde, buraya Ocaklar´dan giden bir aile hekiminin sağlık hizmeti verdiğini, aynı binada, devlet memuru olarak bir de ebenin bulunduğunu belirtti.