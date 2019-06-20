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Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.


Balıkesir Politika Gazetesi Sahibi Güzide Sürmelioğlu ve Politika Gazetesi Muhabiri Ömer Kantarlıoğlu'nun hayatını kaybeden dayısı Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, Ali Hikmet Paşa Mahallesi İbrahim Bozok Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanına defnedildi. Balıkesir Şoförler Odasının ilk üyeleri arasında yer alan ve uzun yıllar kurtarıcı şoförlüğü yapan Nazım Şahin'in cenazesinde çocukları Taner Şahin ve Zehra Şahin'in acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı.

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