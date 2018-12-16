NBA Ligi'nin skorer ismi Neal Banvit'te

Tahincioğlu Türkiye Basketbol Ligi'nin Bandırmalı temsilcisi Banvitspor, alt yapıdan yetiştirdiği isimleri ile başladığı sezonda istediği başarıyı elde etmek için NBA Ligi'nin skorer ismi Gary Neal anlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, geçtiğimiz sezon İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Tecnyconta Zaragoza takımında oynayan Amerikalı oyun kurucu Gary Neal ile anlaştı. Neal, geçtiğimiz sezon İspanya'da 20.6 sayı ve 3.2 asist ortalamaları ile mücadele ederek ligi sayı lideri olarak bitirmişti. Amerikalı oyuncu 4 sezon geçirdiği NCAA lig tarihinde, iki farklı takımda 1000 sayı barajını aşan üç oyuncudan biri oldu.

NBA'de başarılı kariyer yaptı

2010 – 2011 sezonu başında NBA kariyeri başlayan Amerikalı oyun kurucu, NBA'in köklü takımlarından San Antonio Spurs'a transfer oldu. İlk sezon 86 karşılaşmada forma giyen Neal, 9.6 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. 2011 – 2012 sezonunda yine aynı takımıyla NBA'de forma giyen Neal, 70 karşılaşmada yer alırken 9.5 sayı ve 1.9 ribaund ortalamaları ile sezonu tamamladı. 2012 – 2013 sezonunda San Antonio Spurs forması ile üçüncü sezonunu geçiren Neal, 89 karşılaşmada 8.9 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları ile oynadı. O sezon takımı ile birlikte NBA Finalleri'nde oynayan oyuncu, takımı Miami Heat'e finali kaybetse de gösterdiği performans ile unutulmaz bir sezon geçirmişti.

2013 – 2014 sezonu başında NBA takımlarından Milwaukee Bucks'a transfer olan Neal, 30 karşılaşmaya çıkarak 10 sayı ve 1.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. Sezonun ikinci bölümünde Charlotte Bobcats'e geçen oyuncu 26 karşılaşmada forma giydi ve 11 sayı ile 1.8 ribaund ortalamalarını tutturdu.

Skorer oyuncu İHA'ya konuştu

Skorer oyun kurucu Neal ayağının tozu ile çıktığı ilk antrenmanı öncesine İHA'ya açıklamalarda bulundu. Neal, Bandırma'ya ve Banvitspor'a gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "Gelmeden önce ufak bir araştırma yaptım. Banvitspor hakkında herkes güzel şeyler söyledi. Çok saygıdeğer bir kulüp olduğunu gördüm. Benim için büyük bir fırsat. Kariyerime iyi devam edebilmek için Banvitspor'un teklifi benim için iyi bir fırsattı. Bandırma ise ufak ama iyi bir şehir. Çok gezme fırsatım olmadı henüz ama bende bıraktığı bir günlük intiba çok iyi" dedi.

Neal: "Türkiye Ligi Avrupa'nın en kuvvetli liglerinden birisi."

Neal, Tahincioğlu Türkiye Basketbol Ligi ve Türk Basketbolu hakkındaki düşüncelerini de şu sözlerle ifade etti: "Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en kuvvetli liglerinden birisi olduğunu biliyorum. Üniversite eğitimimin ardından burada oynamıştım. Sonraki yıllarda da Türkiye Ligi kalitesini arttırmaya devam etti. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağız. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamadım. Çok fazla fikrim yok, ama umarım ben ve takımım çok iyi performans gösterir."