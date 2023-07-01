Nefes borusuna yemek kaçan bebeği cankurtaranlar kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde cankurtaranlar, 6 aylık bebeği 'Heimlich' manevrasıyla hava yolunu açarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı Plajı'nda 6 aylık bir kız bebeğinin nefes borusuna kraker tarzı bir yiyecek takıldı. Fenalaştığı gören aile hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedi. Bölgede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, hemen bebeğe müdahale etti. Minik bebek, cankurtaranların ani müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Cankurtaranlar tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.