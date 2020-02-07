Nefes kesen keçi kurtarma operasyonu

Balıkesir'in Havran ilçesinde 15 gündür dağda mahsur kalan keçi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyon sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'nde uçurumun orta kısımında 15 gündür mahsur kalan gebe keçinin sahibi Murat Anılan isimli çiftçi, damızlık keçisini kendi imkanları ile 15 günün sonunda kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesinde bulunan ‘Arama Kurtarma Timi' ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ekipler, Domuz Uçan Kayalıkları'ndaki uçurumun ortasına yaklaşık 200 metre yükseklikten halatlar yardımı ile indiler.

Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Murat Anılan'a teslim edildi. Anılan, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür ederken, birde ekiplerle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.