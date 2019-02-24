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Nefes kesen kurtarma

Gönen Çalıca kırsal mahallesinde elektrik direğinde bulunan sigortayı tamir etmek isteyen muhtar, elektriklerin gelmesi üzerine çarpılarak direkten düştü.

Kardan kapanan yollar yüzünden yaralı muhtar Süleyman Aşık hastaneye götürülemedi. 112, Belediye, Tedaş ekipleri ve jandarma seferber oldu. Muhtar 4.5 saat süren zorlu mücadele sonrası hastaneye yetiştirildi.


Gönen'e bağlı Çalıca Mahallesi'nde yoğun kar yağışı yüzünden köyün elektrikleri kesilince muhtar Süleyman Aşık, direkte bulunan sigortayı kaldırmak için çıktığı sırada elektriklerin gelmesi ile çarpılarak, direkten düştü. Muhtar Aşık'ın yaşadığı kaza sonucu kolları ve bacağı kırıldı. Yaralı muhtarı hastaneye yetiştirmek için Gönen Belediyesi ekipleri 1 greyder, 1 kepçe ile jandarma ve Tedaş ekiplerinin gayreti ile kardan kapanan Tütüncü-Çalıca arasını 4.5 saatte açarak yaralı muhtar Süleyman Aşık'ı Gönen Devlet Hastanesine yetiştirdiler. Hastaneye yaralı olarak giden muhtarın hayati tehlikesinin bulunmadığı, her iki kolunda kırıklar ve ayrıca ayağında kırık oluştuğu öğrenildi. Muhtar Süleyman Aşık'ın tedavisine başlandı.

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