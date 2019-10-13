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Nergizspor'dan Barış Pınarı Harekatına Türk bayraklı destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na Balıkesir’de oynanan Nergizspor-Etiborspor maçında anlamlı bir mesaj gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Balıkesir'de oynanan Nergizspor-Etiborspor maçında anlamlı bir mesaj gönderildi.


Ali Hikmet Paşa Futbol tesislerinde oynanan 1.Amatör Küme maçında Nergizspor ile Etiborspor karşı karşıya geldi. Nergizspor 45.dakikada bulduğu golün ardından oyuncular yedek kulübesine gelerek Türk bayrağını aldı. Türk bayrağını açan oyuncular asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerin yanında olduklarını dile getirdiler. Bu davranış maça gelen taraftarlar tarafında büyük alkış alırken tribünler “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla inledi.

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