Nerime Yüksel Kültür Merkezi yapılacak

Erdek'te mahkeme kararı ile durdurulan kültür merkezinin yapılmasının önünü Yargıtay açtı. Mirasçıların belediyenin söz verdiği süre içinde inşaatın yapılmaması üzerine iptal davası açtıkları dava Erdek Belediyesi lehine sonuçlandı.

Yargıtay, Erdek Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı bozunca, Kongre ve Kültür Merkezi yapılmasının önü açıldı. Böylece 2003 yılından beri süregelen, Kimya Yüksek Mühendisi Nerime Yüksel Kongre ve Kültür Merkezi davası, Erdek Belediyesi lehine sonuçlandı.

Erdekli hayırsever Nerime Yüksel, “Çuğra” bölgesinde bulunan, 543 ada 1 parseldeki taşınmazını, adının taşıyacak “Kongre ve Kültür Merkezi” yapılması için sözleşmeyle Erdek Belediyesi'ne bağışlamıştı. Ancak binanın yapımına başlanmasına karşın dönemin belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle binayı tamamlayamayınca inşaat yarıda kalmıştı.

Bağış yapan Nerime Yüksel, vefat edince mirasçıları olan yeğenleri Yaşar Tolga ve Atilla Merih tarafından, Erdek Belediyesinin söz konusu inşaatın 3 ay içinde başlatıp, 2 yıl içinde tamamlanması şartına uymadığı gerekçesiyle Erdek Asiye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Davayı kazanan mirasçıların hesabını Yargıtay bozdu. Yargıtay, Erdek Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı Erdek Belediyesi lehine bozdu.