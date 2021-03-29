Nesli tehlikede olan Ağaç Yediuyuru Balıkesir'de görüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bağlı Ayvatlar kırsal mahallesinde, nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru yetkililer tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Balıkesir ili Altıeylül ilçesine bağlı Ayvatlar mahallesinde, nesli tehlike altındaki ağaç yediuyurunun bulunduğu ihbarı üzerine, olay yerine intikal eden Balıkesir Orman Bölge Şube Müdürlüğü av koruma-kontrol ekipleri ağaç yediuyuru'nu teslim aldılar.

Orman Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan İlk kontrol ve muayenesi sonrası ağaç yediuyuru, herhangi bir sağlık probleminin olmadığının görülmesi üzerine tekrar doğal yaşam ortamına salındı.