Nihat Tan aile sağlığı merkezi temeli atıldı

2 bin 462 m2 alan üzerine inşa edilecek olan sağlık merkezi 700 bin liraya mal olacak.

Balıkesir'li hayırsever Nihat Tan tarafından Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi, Üçpınar Yolu Caddesi 279.Sokakta yapılması planlanan Güner- Nihat Tan Aile Sağlığı Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne ait 2 bin 462 m² arsa alanı, 300 m² oturum alanına sahip aile sağlığı merkezi inşaatının yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanarak en kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. Hayırsever Nihat Tan'ın 700 bin lira destek sağladığı aile sağlığı merkezinin temel atma törenine Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ ve Altıeylül Belediye Başkan yardımcısı ve il protokolü katıldı.