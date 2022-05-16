Nitelikli ve kaliteli teknikerler olmak için dağlarda eğitim görüyorlar

Kazdağları'nın eteklerinde yer alan Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programına kayıtlı öğrenciler; 1. sınıftan itibaren düzenli olarak Kazdağlarında uygulamalı eğitim görüyor.

Öğrenciler derslerde gördükleri bitkilerin karakteristik özelliklerini, teşhisini, tıbbi ve ekonomik değeri ile etnobotanik kullanımlarını programın öğretim elemanları tarafından hem öğreniyor hem de doğal ortamlarında bitkileri görme imkanına ulaşıyorlar.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami Selvi, Türkiye'nin 10 binin üzerinde bitki türüyle Avrupa' nın en zengin ülkesi olduğunu ve bu floristik zenginliğimin ülkemiz için çok önemli bir ekonomik değer olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Selvi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının temelinde de bitkiler olduğunu ve Türkiye'nin floristik tür zenginliğinden dolayı bu bitkilerin teorik derslerle ya da laboratuvar ortamında öğrenilmesinin kolay olmadığını bildirdi. Bu tür etkileyici eğitimlerle, öğrencilerin derslerde gördükleri bitkileri uygulamalı olarak dağ gezilerinde görmesi, onlara dokunması ve yetiştiği habitatları tanımalarıyla daha nitelikli ve kaliteli bir bilgiyle donandıklarını vurgulandı. Prof. Dr. Selvi “Öğrencilerin mezun olduktan sonra bitkileri tanıyan ve onları doğru değerlendirebilen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, araştırmacı kimliği öne çıkacak teknikerler olarak ülkemize önemli katkılar sağlayacaklar. Öğrencilerin her zaman nitelikli ve kaliteli eğitim almalarını ön ayak olan ve bu konuda desteklerini esirgemeyen BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş' a ve Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü' ne teşekkür ederiz” dedi.