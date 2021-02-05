"Niye bakmıyorsun?" cinayeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

Bentbaşı Mahallesi'nde darp sonucu işlenen cinayetin faili polisin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddialara göre, Bentbaşı Mahallesi'ndeki evine gitmekte olan Ali İhsan Maçın (58), yolda E.O.B. ve yanındaki arkadaşı N.N.'ye denk geldi. Ali İhsan Maçın'a seslenen E.O.B, Maçın'ın kendisine bakmaması üzerine sinirlendi. Evine girmek üzere olan Ali İhsan Maçın'a yeniden seslenerek "Neden bakmıyorsun?" diyen E.O.B. Maçın'ı darp etmeye başladı. Ardı ardına aldığı darbelerle yere yığılan Maçın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Maçın'ı ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürürken, talihsiz adam yolda hayatını kaybetti. Bandırma'da büyük tepkiye yol açan cinayet olayının ardından Maçın'ın cansız bedeni Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis 50 kameradan 480 saat görüntü izledi

Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce kurulan özel ekipler cinayeti aydınlattı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere çeşitli açılardan bakan 50 farklı kameradan toplam 480 saat görüntüyü izleyerek şüphelilerin muhtemel bütün kaçış istikametlerini belirledi. 15 farklı şahitten alınan bilgiler birleştirilerek soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, şüpheli Emirhan O.B. (21) ile olay anında yanında bulunan N.N. (17) adlı şahısları tespit etti. Şüphelilerden E.O.B. gece yarısı düzenlenen operasyonla saklanmış olduğu yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.