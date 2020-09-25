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Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu. Soma yolunda meydana gelen kazada doktor araçtan yaralı olarak çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Savaştepe - Soma karayolunun da meydana geldi. Savaştepe istikametinde Soma istikametine gitmekte olan M. Ö. idaresindeki 35 S 7387 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan araçtan M. Ö. yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı M. Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, Yaralı doktorun Savaştepe'de devlet hastanesinde olarak görev yaptığı ve nöbetten çıktığı öğrenildi.

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