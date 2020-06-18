Nuri Dağdelen'in gözü Japonya'daki finalde

20 kişilik listeye, 2016 yılı Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu müzik öğretmeni Nuri Dağdelen de girdi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da Nuri Dağdelen'e bu süreçte yanında olduklarını hissettirerek desteklerini esirgemedi.

Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan ve köy çocuklarından kurduğu Hayatın Ritmini Yakala ritim grubunun şefi olan Nuri Dağdelen Junior Chamber International (JCI)- Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu tarafından “İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” kategorisinde 2019 yılı Kasım ayında Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi. Yetenek Sizsiniz yarışmasında grubuyla 2016 yılının şampiyonu olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca “Yılın Öğretmeni” “Ezber Bozan Öğretmen” seçilen Dağdelen, şimdi Dünyanın En Başarılı Genci olma yolunda ilk 20'ye girdi. 128 ülkeden binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada ilk 20'ye giren adaylardan halk oylaması sonucu her kategorinin 1.'si ve 'Dünyanın En Başarılı Genci' seçilecek. Kategorilerde birinci seçilenler 3-7 Kasım'da Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenecek olan 2020 JCI Dünya Kongresi'nde ülkelerini temsil edecek. Nuri Dağdelen yaptığı açıklamada “Bu prestijli ödülü almak ve Türk Bayrağımızı orada gururla dalgalandırmak için yapılacak olan halk oylamasında öncelikle Kepsut ilçemiz ve tüm Balıkesir'den daha sonra da ülkemizin desteğini istiyorum. Bu ödülü ülkem adına, öğrencilerim adına almak ve Türk Bayrağımızı orada dalgalandırmak için elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Ülkemin desteğine güvenim sonsuzdur. Herkesin oy vermesini bekliyor ve şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz oy verebilmek için https://bit.ly/2ACQ1Nt linkini açarak Nuri Dağdelen'in fotoğrafının hemen altındaki beğeni 'LIKE' butonuna basmanız yeterli olacaktır. Oy vermek için son tarih 22 Haziran 2020'dir. Bu başarı yolunda benden desteklerini esirgemeyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkürler” dedi.