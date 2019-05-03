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Nusret kayasına tırmanış başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu takviminde yer alan ’2.

Türkiye Dağcılık Federasyonu takviminde yer alan '2. Nusret Kaya Tırmanışı' yarışları başladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kepsut Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği tarafından organize edilen ‘Nusret Kaya Tırmanış Şenliği' renkli görüntülerle başladı.


3-4-5 Mayıs tarihlerinde Kepsut'un Nusret Kırsal Mahallesi'nde düzenlenen ‘Nusret Kaya Tırmanış Şenliği'ne ülke genelinde çeşitli şehirlerinden, üniversitelerden ve liselerden genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan 300 civarı kayıtlı sporcu katılımı ile başladı.


Nusret kırsalında başlayan ve 3 gün sürecek yarışmalarda 67 rotada 3 gün boyunca tırmanış gerçekleştirilecek etkinlikte 2 gece boyunca çadırlarda konaklayan sporcuların, yeme-içme, ulaşım gibi temel ihtiyaçları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kepsut Belediyesi tarafından karşılanıyor. Balıkesir Büyükşehir ve Kepsut Belediyeleri sporcuların ve halkın şenlik alanında sorunsuz bir şekilde vakit geçirmeleri için tüm tedbirleri aldı. Katılımcılar ve yöre halkı tırmanış faaliyetinin yanı sıra yoga, slacklining (ip üstünde yürüme), doğa yürüyüşü, kamp ateşi gibi aktiviteler de yaparak güzel vakit geçirirken, kırsal mahalle sakinlerinin yapmış olduğu yöresel yemeklerin de servisiyle yörenin yemek kültürü misafirlerin beğenisine sunuldu.

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