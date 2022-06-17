Nusret Mayın Gemisini ziyaret için sıraya girdiler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi TCG N-16 Nusret Mayın Gemisini ağırladı. İskele Yat Limanında demirleyen gemiyi ziyaret için genç yaşlı binlerce kişi sıraya girdi.

18 Mart 1915'te Çanakkale Harekatının kaderini değiştirerek, "Dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazanan ve Müze Gemi olarak hizmet vermeye başlayan TCG Nusret N-16 Gemisi Burhaniye Limanında demir attı. Genç yaşlı binlerce vatandaş Nusret Gemisini, ziyaret için yüzlerce metrelik sıra oluşturdu. Birebir aslına uygun şekilde tasarlanarak müze haline getirilen ve Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı emrinde bulunan. TCG Nusret N-16 Gemisini ziyaret eden vatandaşlar, rehberler eşliğinde gemiyi gezdi. Nusret'in Çanakkale Zaferi'ndeki kahramanca mücadelesi, o dönemin kaptanları, kamara dairesi, mürettebatın yaşam alanları ve mayınların kullanımı hakkında bilgiler alan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı .

Nusret gemisi, gün boyu Burhaniye ve çevre ilçelerden gelen yüzlerce kişi tarafından gezildi. Gemiyi gezmeye gelen öğrencilerden Çağan Arda Aktaş, “Nusret Mayın Gemisi buraya ilk kez geldi. İlk kez gezeceğim. Gezmek için heyecanlıyım . İlk kez geldiği için herkes merak ediyor. Uzun bir tur olmuş anladığım kadarıyla. Herkes bunu bekliyor” dedi. Öğrenci velisi Ramazan Şevik de,” Heyecanla bekliyoruz. Ailecek gemiyi gezmeye geldik. İlk defa geldiğimizden ne göreceğimizi bilmediğimiz için çok heyecanlıyız. Gemiyi organize edipte buraya getirenlerden Allah razı olsun” dedi. Öğrencilerden Ecemnur Şevik ise, “ Nusret Mayın Gemisine geldik. Ailemle beraber geldim. Çok merak ediyorum. Acaba ne var diye” diye konuştu. Elif Yağcı da, “ Nusret Mayın Gemisine okul olarak geldik. Daha çok ben merak ediyorum içinde neler olduğunu. Burada arkadaşlarla göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyuz. Acaba içinde neler göreceğiz” dedi.