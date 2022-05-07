Nusret Müze Gemisi Erdek'te

TCG Nusret Müze Gemisi'ni, ilk ziyaretçisi Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy oldu.

Gemiyi ziyaret eden Kaymakam Atasoy, kahramanlık destanı yazdığı tarih olan 1915 yılına atfen ziyaret ettim. Şanlı ecdadımızın tarihte eşi benzeri görülmemiş başarısını o anları yaşayarak büyük onur ve gururla gördüm ifadelerini kullandı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı sorumluluğunda müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret Gemisi bugün 10.00 - 12.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açılacak.

Gemi, Erdek Limanı'ndaki ziyaretinin ardından, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü, saat 10.00-17.00 arasında, Bandırmalı ziyaretçiler için Bandırma iskelesine yanaşacak. Çanakkale Savaşı'nda üstlendiği hayati rol ile Türk ve dünya savaş tarihi üzerinde de önemli izler bırakan Nusret Mayın Gemisi'nin, Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından aslına uygun, bire bir modeli olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, demirlediği her limanda ziyaretçi akınına uğruyor.