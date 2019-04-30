O villaya büyük ilgi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, türkücü Yavuz Bingöl'ün 2012 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan satın aldığı yazlık icralık olmuştu. İcra yolu ile satışa çıkartılan o villanın değeri 3 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Villaya ilgi ise büyük.

Yavuz Bingöl'ün, Avşar kızından satın aldığı malikane tarzındaki villa, büyük aşk yaşayıp evlendiği ve 2016 yılında da boşandığı eski eşi Öykü Gürman'ın 200 bin liralık boşanma tazminatı talebi nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, bir dönem hayatını birleştirdiği oyuncu ve sanatçı Yavuz Bingöl ile şu sıralar davalık duruma gelmişti.

Değeri 3 milyon 50 bin TL

Kardeşi Berk ile birlikte seslendirdikleri “Evlerinin Önü Boyalı Direk” türküsü ile sahne dünyasına adım atan, "Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle şöhretini perçinleyen Öykü Gürman; 2015-2016 yılları arasında sanatçı Yavuz Bingöl ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilikten çocuk sahibi olmayan çiftin ayrılıkları sonrasında Yavuz Bingöl, Öykü Gürman'a nafaka ödemeye mahkum edilmişti. Yıllardır süregelen davada alınan karar ile Yavuz Bingöl hakkında yasal takip başlatıldı. Bu karar sonrasında Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı'nda İnci Sitesi'nde bulunan villa için Bilirkişi Raporu'na göre; 3 milyon 50 bin lira bedel biçildi. Evin, Gürman'ın Yavuz Bingöl'den talep ettiği 200 bin liralık tazminata karşılık satılabileceği iddia ediliyor.

“Büyük ilgi görüyor”

İcraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, villanın satış işlemleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yavuz Bingöl'ün villasının icralık olduğunun medyada yer alması üzerine çok sayıda vatandaşın kendileriyle irtibata geçtiğini ifade eden icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, “Villanın hem yerinin çok güzel olması, hem de geçmişte ünlü türkücü Yavuz Bingöl'e ait olması sebebiyle ilgi olduğunu görüyoruz. Anadolu 14. İcra Müdürlüğü tarafından satış işlemleri tamamlanıp satış tarihi belirlenecek ve villa açık arttırma usulü ile satışa çıkacaktır. İcra müdürü ve tellal eşliğinde yapılacak olan ihaleye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabilecek. Satış sonrasında ise Bingöl'ün Öykü Gürman'a olan 200 bin TL borcu kapatılacak ve icra masrafları düşülüp geri kalan rakam Bingöl'e iade edilecektir” dedi.

Yavuz Bingöl'ün; bir zamanlar fırtınalı bir aşk yaşadıkları için o dönem İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aşk yuvamız” olarak nitelendirdiği Sarımsaklı'daki eve 2 yıldan bu yana hiç uğramadığı ve evde bir bekçinin 24 saat görev yaptığı öğrenildi.

2 yıldan bu yana kullanılmayan evde bakımsızlık nedeniyle salaş bir görüntünün hakim olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin giriş kısmındaki yolda ise site yönetimi tarafından yeni düzenlemelerin yapıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.