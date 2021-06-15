Ocaklar stadı ilgi bekliyor

Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde bulunan futbol stadı tahrip ve terkedilmiş edilmiş görüntüsüyle mahalle sakinlerini üzüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ciddi bir bütçe ile onarılarak yenilenen Ocaklar Stadının bakımsız ve harabeye dönüşmüş halini görenleri üzüyor.

Kış aylarında etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle stat çevresinde bulunan teller ve tribünün çatısı uçmuş, stadın çim zemini de bakımsızlıktan dolayı yabani ot tarlasına döndü. Stadın harabeye dönüşmüş görüntüsüne üzüldüklerini dile getiren Ocaklar halkı, stadın gereken onarım ve bakımının yapılarak gençleri spora yönlendirmek adına stadın büyük önem taşıdığını belirterek, yetkilileri göreve davet etti.