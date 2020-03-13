Oda ve borsalardan açıklama: “Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde vatandaşların mağdur edilmemesi için başlatılan çalışma hakkında yapılan açıklamada Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odaların ve Borsanın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceği belirtildi. Açıklamada, “Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" denildi.