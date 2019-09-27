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Odalar arası işbirliği ziyareti

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Mat ve beraberinde, TOBB Oda ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay ile birlikte Edremit Ticaret Odası (ETO)’nı ziyaret etti.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Mat ve beraberinde, TOBB Oda ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay ile birlikte Edremit Ticaret Odası (ETO)'nı ziyaret etti.


İkili görüşmede Bursa-Balıkesir arasındaki ticari iş birliği olanakları,Bursa-Balıkesir Bölge Odaları toplantısı ve toplantı kararlarının TOBB ile paylaşılması, AB tarafından Türk zeytin ve zeytinyağına uygulanan fon yükü, Tarım destekleri ile coğrafi işaretli ürünler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyarette Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ve ETO Başkanı Coşkun Salon ve ETO Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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