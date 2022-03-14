Ödüllü filmin Türkiye galası Altıeylül'de yapıldı

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, yönetmenliğini ve senaristliğini Barış Demirkaya'nın yaptığı Lost Lifes (Kaybolan Hayatlar) isimli uzun metrajlı filmin Türkiye galasına ev sahipliği yaptı.

Altıeylül Belediyesi, düzenlediği Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali'nin hemen ardından yine uluslararası arenada çeşitli ödüllere layık görülen Lost Lifes (Kaybolan Hayatlar) isimli uzun metrajlı filmin Türkiye galasına da ev sahipliği yaptı. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ndeki galaya katılan sinemaseverler, uluslararası mecrada ödüller almış bir filmi Altıeylül'de izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Galanın ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Altıeylül'ümüzde uzun zamandır devam eden kültür sanat etkinliklerimizle şehrimizi ülke içinde ve ülke dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali bunun en büyük örneğidir. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'mizde de bugün yine uluslararası alanda başarılara imza atmış ve uzun metrajlı bir film olan Kaybolan Hayatlar'ın Türkiye galasını gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yönetmen ve senarist Barış Demirkaya kardeşimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Uluslararası ödüllere layık görüldü

Yönetmen ve senarist Barış Demirkaya'nın ilk uzun metrajlı filmi olan Lost Lifes (Kaybolan Hayatlar), INFF 2021 İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali Uzun Metraj Ödülü, Londra 2021 ABBEY Uluslararası Film Festivali Mansiyon Ödülü, Arjantin 2021 PIFF Uluslararası Film Festivali Mansiyon Ödülü, CAMIFF 2021 Uluslararası Film Festivali Finalist ve Dünya Prömiyeri, 9. Antakya Uluslararası Film Festivali Gösterim Seçkisi ve Türkiye Prömiyeri ve INFF 2021 İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali'nde finalist olarak çeşitli ödüllere layık görüldü.