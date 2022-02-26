Ödüllü Yazar Salim Nizam: "Ömer Seyfettin'e vefa borcum için yazdım"

Ödüllü Yazar Salim Nizam'ın yeni kitabı “Ben Gönen'de Doğdum/Ömer Seyfettin” okurlarıyla buluştu. Nizam, “Bu romanla Ömer Seyfettin'e vefa borcumu ödemek istedim. Gecemi gündüzüme katarak, 2020 Ömer Seyfettin'in Ölüm Yıldönümü için 100 bölüm olarak yazdım” dedi.

Yazar Salim Nizam, Ömer Seyfettin'in hayatının anlatıldığı biyografik romanı, 2020 Ömer Seyfettin'in ölümünün 100. yılı için 2018'de yazmaya başladı ve 2022 yılında tamamladı. Romanın yazım aşamasında İnebolu, Ayancık, İstanbul, Edirne, Selanik gibi şehirlere giderek yer ve mekân incelemesinde bulunan Nizam, Prof. Dr. Hülya Argunşah Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Prof. Dr. Salim Çonoğlu gibi akademik isimlerin de yardım ve desteğini aldı.

Yazarın, 100. yıl için 100 bölüm olarak yazdığı kitap pandemi dolayısıyla iki yıl gecikmeli de olsa raflardaki yerini aldı. Akademik çevrelerin merakla beklediği romanda; Ömer Seyfettin'in hayatı hakkında bilinenler, bilinmeyenler ve yanlış bilinenler anlatıldığı gibi pek çok tarihsel olaya, uçmanın tarihi, tramvayın tarihi, sinemanın tarihi ve otomobilin tarihi gibi pek çok konuya da yer verildi. Ötüken Neşriyat tarafından basılan roman 544 sayfadan oluşuyor.

Şu günlerde yeni kitabının heyecanını yaşayan Nizam, şunları söyledi:

“Bu roman benim gözbebeğim. Bu romanla Ömer Seyfettin'e vefa borcumu ödemek istedim. Gecemi gündüzüme katarak, 2020 Ömer Seyfettin'in Ölüm Yıldönümü için 100 bölüm olarak yazdım. Ömer Seyfettin'le ilgili bir çok kitap okudum. Tahir Alangu'nun 25 yılda yazdığı Ömer Seyfettin Biyografisini ben dört yılda tamamladım. Aslında bunda Gönen'de doğmuş olmam, Gönen'in coğrafyasına hâkim olmam da etkili oldu. Ömer Seyfettin'in 36 yıllık kelebek ömrü ve yaşadıkları beni gerçekten çok etkiledi. Onun yaşamı kısa bir ömrün uzun hikâyesi gibiydi. Ömer Seyfettin'in esprili bir kişiliği vardı ve kitabı yazarken kimi zaman güldüm kimi zaman ağladım. Bu romanı tüm birikimimle yazdım ve bu roman benim ustalık eserim olacak.”

Gönen'in şu sıralar Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Etkinliklerine hazırlandığı sırada çıkan roman Gönenlileri de büyük sevince boğdu. Salim Nizam'ın şu ana kadar 30 edebiyat ödülü bulunuyor.