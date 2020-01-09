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Odun deposu yangını eve sıçramadan söndürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir evin odun deposunda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin odun deposunda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, yangın Kavlaklar Mahallesinde gece yarısı meydana geldi. V.Ö.‘ye ait olan evin bahçesindeki odun deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Edremit İtfaiye ve Altınoluk ile Güre Müfreze Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile 4 saate yakın süren mücadele sonrası söndürüldü.

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