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Off-Road tutkunları Sındırgı'da buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde off-road tutkunları zorlu kış şartlarında Ulus Dağı’nda buluştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde off-road tutkunları zorlu kış şartlarında Ulus Dağı'nda buluştu.


Sıındırgı off-road tutkunları tarafından düzenlenen etkinliğe Demirci, Gördes ve Soma'dan toplam 35 araç, 45 kişi katıldı. Sındırgı Umurlar Mahallesi'nde başlayan parkur, 1769 rakımlı Ulus Dağı'nda son buldu. Dağın da 1 metreye ulaşan kar nedeni ile zorlanan off-road ekipleri Sındırgı Ulus Dağı'nı çok beğendiklerini ifade ettiler. Off-road ekipleri ziyaret eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bu zorlu şartlarda hallerinden çok memnun olmalarının kendilerini mutlu ettiğini ve off-road tutkunlarını Ulus Dağı'na kar erimeden beklediklerini söyledi.


Sındırgı off-road ekibi ise, ilçenin güzelliklerini tanıtmak ve zorlu doğa şartlarını diğer il ve ilçelerden gelen off-road tutkunlarına göstermenin amaçları olduğu belirtti.


Parkurda çamura ve kara saplanan araçların ekipler tarafından çekilmeleri sırasında renkli görüntülere sahne oldu.

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