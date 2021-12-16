Off-road tutkunlarının karla sınavı

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında yer alan Çataldağ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışında off-road'çular zor anlar yaşadı. Dağdan inmeye çalışan off-road'çular zorluklarla karşılaştı.

Off-road için Çataldağ'a çıkan off-road'çular kar sürpriziyle karşılaştı. Gece boyunca tipi şeklinde yağan kar 20 santimi bulunca off-road'çular da dağdan inmekte zorlandı. O anlar off-road'çuların cep telefonu kameralarına yansıdı.