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Off Road'çılar Ulus Dağı'nda karda macerayı yaşadı

Kış aylarında uzun süre kar tutan ve metrelerce kar yağışının olduğu Ulus Dağı Off Road’çıların ve kamp yapmak isteyenlerin gözde mekânı haline gelmeye başladı.

Kış aylarında uzun süre kar tutan ve metrelerce kar yağışının olduğu Ulus Dağı Off Road'çıların ve kamp yapmak isteyenlerin gözde mekânı haline gelmeye başladı.


1764 rakımı ile bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı adrenalin tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Macera yaşamak isteyenler, kar üzerinde kamp keyfi yaşamaya çalışanlar soluğu Ulus Dağı'nda alıyor. Hafta sonu başlayan kar yağışı ile birlikte Ulus dağına maceralı bir şekilde tırmanan off road'çılar 1764 metre de kurdukları kamp ateşi ile ısınarak maceranın ve karın keyfine vardı.


Her fırsatta soluğu Ulus Dağı'nın eşsiz doğasında alan ve farklı aktivitelerle güzelliklerini tanıtmayı hedefleyen Muammer Kocadağ, “1764 rakımlı Ulus Dağı'ndan herkese selamlar. Çadırımızı kurduk, ateşimizi yaktık, bugün doğa ile baş başayız. Bugün oturacağız, çayımızı içip kitabımızı okuyacağız. Haftanın yorgunluğunu inşallah Allah izin verirse keyifli bir şekilde vaktimizi geçireceğiz. Doğa güzel, manzara güzel. Şu anda mermerde etimizi pişiriyoruz. Diğer yandan odun ateşinde ısınan çayımız“ dedi.


Kar yağışının yanı sıra yağmur ve yaz aylarında da off road tutkunları Ulus Dağı'nda keşiflerine devam ediyor.

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