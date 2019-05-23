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Oğlu babasını iş yerinde ölü buldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir oto tamircisi, iş yerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir oto tamircisi, iş yerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Olayla ilgili polis 2 kişiyi gözaltına alırken, 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Gazicelal Mahallesi Saray Burnu Caddesi No 13/B ‘de bulunan oto tamir atölyesinde meydana geldi. 11.00 sıralarında tamirci Ayhan Ayvalı iş yerine gelen oğlu tarafından başından vurularak ölü olarak bulunca durumu polise bildirdi. Polis olay yerinde bir adet kurusıkıdan bozma 7.65mm çapında silah ve kişinin yazdığı ileri sürülen iki adet intihar mektubunu ele geçirdi. Yapılan incelemede kendisine boş senetlere imza attırıldığı ileri sürüldü. Mektupta isimleri geçen şüphelilerden E.K.Z. ve H.S. polis tarafından yakalanırken, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Maktulün cesedi ise Bursa adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda ise araştırma sürüyor.

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