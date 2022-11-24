Oğlunun futbol oynamasına izin vermeyen babayı Pascal Nouma ikna etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Ligi futbol turnuvası kapsamında Dursunbey ilçesinde öğrenciler ile buluşan Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, oğlunun futbol oynamasına izin vermeyen babaya kızdı. Futbol karşıtı babayı ikna eden Nouma futbolcu olmak isteyen çocuğa sürpriz yaptı.

Balıkesir genelinde düzenlenecek olan Mahalle Lifi futbol turnuvası kapsamında Dursunbey'de öğrenciler ile söyleşi gerçekleştiren Pascal Nouma, öğrenciler ile samimi bir havada sohbet etti. Sohbet esnasında 11 yaşındaki Yasin Aras'ın daha önce Dursunbey Belediyespor altyapı takımında oynadığını ve babasının izin vermemesi sonucu takımdan ayrılmak zorunda kaldığını öğrenen Nouma, Aras'ın evine gitti.

Yasin Aras'ın Babası Mustafa Aras'ı görür görmez sinirlenen Pascal Nouma; “Büyük hata yapıyorsunuz. Sizin oğlunuz futbolsever. Futbol içinde. Siz yok istemiyorum diyorsunuz” dedi. Kendisinin de Fransa'da sokaklardan geldiğini ifade eden Nouma okumanın da önemli olduğunu hatırlattı. Futbolcuların kazandığı para hakkında da Mustafa Aras'a örnekler gösteren Nouma, Yasin'in futbol oynaması için babasını ikna etti.

Okuldan eve gelen ve hiçbir şeyden haberi olmayan Yasin Aras evde Pascal Nouma'nın olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Yasin ile hatıra fotoğrafı çektiren Nouma daha sonra Dursunbey Belediyespor'u ziyaret ederek burada futbolcular ile bir araya geldi.