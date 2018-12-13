Öğrenci Meclis Başkanı Aydaş, Müdür Yıldız'ı ziyaret etti

Balıkesir il geneli okullarda yapılan Öğrenci meclisi başkanlık seçimlerini kazanan Kuzey Aydaş, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız' makamında ziyaret etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldiz, İl Öğrenci Meclis Başkanı Karesi Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencisi Kuzey Aydaş ve Okul Müdürü Mehmet Emin Batmaz'ı makamında kabul etti.

Müdür Yıldız'ı makamında ziyaret eden Turgut Solak Fen Lisesi öğrencisi Kuzey Aydaş, yapacağı çalışmalar hakkında Müdür Yıldız'a bilgi verdi.

İl Öğrenci Meclis Başkanı Kuzey Aydaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Yıldız, “Öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amacıyla uygulanan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” projesi ile yapılan seçimle il temsilcisi olan Kuzey Aydaş'ı tebrik ediyorum. İl Öğrenci Meclis Başkanı Kuzey Aydaş'ın, TBMM'de, Türkiye'nin diğer illerinde yapılacak seçimde Balıkesir'i en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, yeni meclis başkanımıza Ankara'da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.